Kledingruil-trend waait over naar Uden: al veertien mensen ruilen mee

UDEN - Voor ieder is wat leuks te vinden in de overvolle tas met kleding, het is ook nog eens helemaal gratis. De kledingkettingruil in Uden is in april gestart en heeft ondertussen al veertien deelnemers. ,,Het is telkens een feestje om een nieuwe tas te krijgen,” zegt initiatiefnemer Mascha Bongenaar.

De kledingruil-trend is overgewaaid naar Uden, het begon met tien vrouwen maar ondertussen hebben zich er meer aangemeld. Het concept komt uit Amsterdam, maar inmiddels gaan er door heel Nederland 440 kledingruiltassen rond, met in totaal meer dan 15.000 deelnemers. Het idee is dat iedere deelnemer, nadat diegene er kleren uit heeft gehaald, er ook weer iets terug in doet. ,,Maar dit wordt niet gecontroleerd” zegt Bongenaar. Er wordt ook niet bijgehouden wie er wat in stopt. ,,Op basis van goed vertrouwen gaat de tas rond.”

Er zijn wel een spelregels opgesteld waar iedereen zich aan moet houden. Bijvoorbeeld: stop alleen schone, hele en niet verwassen kleding in de tas; en als de tas te vol zit, even geen kleding erin stoppen. Bongenaar vervolgt: ,,Tot nu toe houdt iedereen zich aan de regels en is de kleding heel netjes en soms zelfs nieuw.”

Het is dus geen vereiste om er weer kleding in terug te stoppen. Voor mensen die minder te besteden hebben is dat fijn, zij kunnen gratis mooie kleding uitzoeken. ,,De insteek van het idee is niet om mensen met een kleine beurs te helpen, maar het kan wel een mooie bijkomstigheid zijn”, vult Bongenaar aan.

Alleen maar pluspunten

De kledingkettingruil is ook ideaal voor mensen die bewuster willen leven en geld willen besparen. Schuldgevoelens over dat ene dure shirtje, of die broek die je maar één keer hebt aan gehad, zijn verleden tijd. Je stopt het gewoon in de zak en pakt er iets anders en leukers uit. De tas wordt van deur naar deur doorgegeven en er word niks weggegooid.

Een ander pluspunt is dat deze kledingruil er ook voor zorgt dat buren elkaar beter leren kennen. Althans, dat is in Uden zo, vertelt Bongenaars. ,,Een paar deelnemers woonden maar twee straten van elkaar af en hadden elkaar voor de kettingruil nog nóóit ontmoet.”