Kleine herdenkingen op verschillende plekken in Meierijstad, waaronder in Eerde

In elke kern hield een vertegenwoordiger van het college van burgemeesters en wethouders een korte toespraak. In Eerde was dat wethouder Jan Gooijaarts. In de toespraak haalde hij de coronapandemie aan. ,,Het klopt: er zijn parallellen te trekken, maar laten we deze wél in perspectief zien. Een avondklok, beperkingen en het meer moeten nadenken over hoe we ons bewegen, staat in geen verhouding tot wat onze grootouders en ouders in 40-45 moesten doormaken. Toen deden mensen elkaar verschrikkelijke dingen aan.”