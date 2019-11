Kleine mannen en jonge boerinnen smullen bij Abemec show in Veghel

Drie dagen staan enorme tractoren uitgestald bij het hoofdkantoor van Abemec. Tijdens demonstraties worden kolossale landbouwmachines getoond met hun nieuwste technieken. Op beeldschermen taferelen op het boerenland. En overal medewerkers voor de serieuze vragen. Ook helpen ze kinderen in tractoren te klimmen.

Duur

Broers Lars en Teun en zusje Ilse Dijkema uit Groningen vinden het zaterdag tof in die tractoren. Lars (10) vindt de grote groene met rode velgen het mooist. Ook bij Teun Arts (14) uit Limburg, die mogelijk boer wil worden, is die Fendt tractor favoriet. Zijn vader die een bedrijf met 160 koeien heeft snapt wel dat jeugd daar op valt. ,,Maar het is ook meteen de duurste tractor, als boer kijk je daar ook naar.”

Verderop staan Marit Kemp (16) en Iris Vermeij (18) gebogen over een schudder, een landbouwmachine die pas gemaaid gras opschudt. Ze komen met hun vrienden uit de provincie Utrecht. De meiden werken allebei op een melkveehouderij en volgen de daarbij horende studie. Marit vraagt zich af of die schudder wel lekker rijdt over krappe wegen met bochten. ,,Zeker niet gemakkelijk.”

Quote We zijn trots op de boeren Hans Quint

Abemec wil met de tweejaarlijkse show wat terugdoen voor hun klanten. ,,Vrijdagavond beseften we al dat we de te verwachten vijftien- tot zestienduizend bezoekers gaan halen”, stelt Hans Quint directeur Abemec Machines. ,,We zijn trots op de boeren, dat ze zo bereid zijn om mee te gaan in veranderingen. Dat ze bij een zelf rijdende spuit die toch vier ton kost, willen weten of ze er tien jaar mee mogen rijden, dat is logisch.”

Demonstraties

Abemec heeft 280 werknemers over twintig vestigingen in het land. In roulatiedienst zijn er 80 daarvan vanaf vrijdag tot en met zondag tijdens de show aan het werk. Er zijn occasions te bekijken en er zijn regelmatig demonstraties met de nieuwste technieken. Via een app is te volgen wat en wanneer.