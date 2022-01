Kleinzoon van eerste prins Boekel heerst nu als Knillis Knol d’n Twidde

BOEKEL - Roel Nikkelen (50) is als Prins Knillis Knol d'n Twidde de nieuwe heerser van het carnaval in Boekel, met als adjudant Hans van Goor. Het duo kwam zondag tevoorschijn bij het prinsenbal in gemeenschapshuis Nia Domo.

De naam Knillis Knol d’n Twidde verwijst naar Roels opa Wim Nikkelen, die als Knillis Knol d’Urste ooit de allereerste prins carnaval in Boekel was en dat drie jaar bleef. Hij was ook mede-oprichter van carnavalsvereniging De Knöllekes.

De huidige Prins Knillis Knol is een bekend gezicht in het Boekelse verenigingsleven en zeker in carnavalskringen. Al sinds 2013 maakt Roel Nikkelen deel uit van de Raad van Elf en sinds 2014 is hij penningmeester van De Knöllekes. Ook zijn vrouw en zijn twee dochters zijn actief in het Boekelse carnaval.

Sterkste man

Adjudant Hans van Goor (55) zit eveneens al jaren in de Raad van Elf en is een bekend gezicht bij activiteiten in Boekel. De Knöllekes memoreren nog dat Van Goor in 2004 de ‘sterkste man van Boekel’ is geweest.

In zijn carnavalsmotto houdt Prins Knillis Knol d’n Twidde rekening met de door corona onzekere tijden: ‘We zien wel wa ur kan, dor moake we soame wa van.. !’