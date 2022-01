Kleinzoon van eerste prins Boekel heerst nu als Knol d’n Twidde

Dierenop­vang Hokazo is inbraken zat, inzameling gestart voor camera's

UDEN - Dierenopvang Hokazo in Uden is er klaar mee. Na opnieuw een mislukte poging om in te breken in het asiel is besloten om ook buiten beveiligingscamera's te plaatsen. Om die te kunnen betalen is Hokazo een inzamelingsactie gestart.

28 januari