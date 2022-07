Kleurrijk zomercarnaval in Veghel zorgt voor volle Molenstraat

Komt er een wielercafé bij oude vuilstort in Schijndel? Broer en zus hebben plan al klaar

SCHIJNDEL - Hoe mooi zou dat zijn, een wielercafé aan de voet van de voormalige vuilstort de Vlagheide in Schijndel? Als het aan de kinderen van Gerard Gloudemans ligt, gaat het lukken. ,,Dan houden we het levenswerk van ons vader zoveel mogelijk in stand.”

8 juli