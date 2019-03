Kleurrijke wagens schitteren door Loosbroekse straten

Opnieuw klinkt de roep om een regionaal crosster­rein

9:29 UDEN/MILL - Waar moeten de motorcrossers in de regio naar toe? Uden wil crossen op het circuit aan de Scheiweg in Volkel toestaan, in Mill heeft de raad juist een streep door de crossbaan gezet. De roep om een regionaal crosscircuit klinkt opnieuw.