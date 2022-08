‘Klimaatbestendig’ natuurbos blijkt dat niet te zijn: massale boomsterfte door gortdroog startjaar

Schijndels Mountainbi­ke­t­a­lent Tom Schelle­kens dubbel in actie op WK in Frankrijk: ‘Volgens mij ben ik klaar voor’

De 19-jarige mountainbiker Tom Schellekens uit Schijndel is door bondscoach Gerben de Knegt geselecteerd voor het WK dat komende week wordt gehouden in het Franse Les Gets. Schellekens komt op woensdag in actie op het onderdeel Mixed Relay en op zondag bij de cross country voor beloften tot 23 jaar.

18 augustus