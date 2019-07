Klok rond: ‘Nul seconden bezig met hoeveel uren ik draai’

Een kok maakt lange, intensieve dagen om de gasten in het restaurant te behagen. In de serie 'De klok rond’ lopen we mee met mensen die een bijzonder, bewonderenswaardig of jaloersmakend werk hebben. De kok spreekt over lange werkdagen, gerechten waar je vrolijk van wordt en het vele handwerk. ,,Fantastisch om iets te maken wat voorziet in een levensbehoefte.” De kok van sterrenrestaurant Oonivoo in Uden in de zomerserie De klok rond.