Klok telt af naar fusiedatum Uden-Landerd in 2022: nog 1038 dagen

Inwoners kunnen vanaf nu mee aftellen via een grote klok die donderdagavond in beide gemeentehuizen in werking werd gesteld nadat beide gemeenteraden hun principe-zegen hadden gegeven aan de voorgenomen fusie.

Met een ferme druk op de knop zette burgemeester Henk Hellegers het scherm donderdagavond in werking. Daarmee was hij, tegen de verwachting in, nog later dan zijn collega Marnix Bakermans in Landerd. In die gemeenteraad werd weliswaar veel langer over de herindeling gesproken maar Uden ‘compenseerde’ dat door een langdradige discussie over de jeugdzorg.