Klusje op hoog niveau: nieuwe reclameborden Foodcourt Uden

Joep van Helvoort uit Mariaheide onderschei­den als vrijwilli­ger van het jaar

1 januari VEGHEL/MARIAHEIDE - De Heise onderscheiding 2020 is toegekend aan Joep van Helvoort, vrijwilliger in hart en nieren. Van Helvoort (49) zet zich al vele jaren in voor diverse Heise verenigingen.