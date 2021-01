Klussers blij met afhaalpunt bij bouwmarkt: ‘Ik loop nu zelfs voor op mijn vijfjarenproject’

De parkeerplaats voor de Gamma en Praxis aan de Poort van Veghel oogt zaterdagmorgen verlaten. Er staat slechts een enkele auto. Pierre Blondé (51) loopt richting de schuifdeuren van de Praxis. Na een minuutje staat hij alweer buiten. In zijn hand een blik schoolbordverf. ,,Ik probeerde nog een stekkerdoos mee te krijgen, die was ik vergeten, maar dat is niet gelukt. Die moest ik eerst online bestellen. Goed trouwens dat ze dat zo doen”, stelt de Veghelaar.

Ruim twee jaar geleden kocht hij een huis, waarin regelmatig wordt geklust. ,,Ik werk in de geestelijke gezondheidzorg, maar ben van huis uit timmerman en doe dus alles zelf. Het is heerlijk om na een drukke dag even met je handen bezig te zijn. Het geeft goede energie.” Tijdens deze lockdown is Blondé daarnaast onderwijzer voor zijn kinderen van 5 en 7 jaar. Lachend: ,,Dan ben ik even geen papa.”

Afhalen is ideaal

Dat de bouwmarkten de mogelijkheid bieden om spullen af te halen is voor hem ideaal. ,,Ik moet aan de gang blijven, anders ligt mijn vijfjarenproject stil. Door de lockdown loop ik zelfs voor op schema. Mijn vrouw is er blij mee.” Bestellen bij de Praxis vindt Blondé overigens praktischer dan bij de Gamma. ,,Daar ligt het na twee uur voor je klaar en geldt er geen minimumbedrag. Bij de Gamma moet je een dag eerder bestellen en voor minimaal twintig euro.”

Ook Maikel Damen (40) uit Boekel is zijn huis aan het verbouwen. Een ‘opknappertje’ uit 1935. ,,Ik ben al drie en een half jaar bezig. Elk vrij uurtje gaat er in”, vertelt de machinebouwer die gelukkig gezegend is met twee rechtse handen. ,,Ik doe álles zelf, tot het leidingwerk en de elektra toe. Je moet durven, dan kom je een heel eind.”

‘Ik stook mezelf wezenloos’

Zijn huis is inmiddels voor zo’n 95 procent af. De aangekondigde sluiting van de niet-essentiële winkels was voor hem dan ook een drama. Het online bestellen vindt Damen omslachtig en een ‘heel gedoe’, maar het is beter dan helemaal niet vooruit kunnen. Omdat de bouwmarkt in de buurt onvoldoende vezelplaten op voorraad had staat de Boekelaar nu in Veghel. De zolder moet, als laatste klus, betimmerd worden. ,,En rap ook want het is koud. Ik stook mezelf wezenloos.”

In Uden komt de 27-jarige Emma van Dinther bij de Karwei naar buiten gelopen. Ze schuift een witte plank op de achterbank van haar auto. ,,Dat wordt het dak voor een kast op de kinderkamer”, legt de hoogzwangere Volkelse uit. Ze is de afgelopen tijd regelmatig bij de doe-het-zelfmarkt geweest en is ‘o zo blij’ dat ze er nog steeds terechtkan. ,,De baby is in aantocht dus het kamertje moet wel af zijn.” Het zijn geluiden die ze bij de Karwei vaker horen. De bestel- en afhaalservice is voor veel klanten een oplossing weet de bedrijfsleider, die voor verder commentaar naar het hoofdkantoor verwijst.

Thuis spelen voor leraar

Ook voor de ingang van Hubo Oswé in Veghel geen drommen mensen. Wie iets online bestelt of even belt krijgt een tijdstip te horen waarop de spullen kunnen worden afgehaald. ,,Zo voorkomen we te grote drukte bij de winkel”, licht eigenaar Rob Huijbers toe. Hij zag zijn omzet tot de helft van wat het normaal is terugvallen, maar is blij aan de gang te kunnen blijven. Op een tafel in winkel legt hij de bestellingen klaar. Deze kunnen worden opgepikt bij de tijdelijke balie op de deurmat. Even naar binnenlopen is er niet bij. Huijbers heeft zijn openingstijden aangepast. ,,Door de week zijn we alleen in de middag open. In de ochtend speelt ik thuis voor leraar.”

Volledig scherm Rob Huijbers van Hubo Oswé in Veghel is bestellingen aan het klaarmaken in de winkel. © BD / Philip van den Brand