Knoptoren in Sint-Oedenrode staat centraal op Open Monumentendagen

,,De oudste kerk van Meierijstad, baken aan de A50, nodigt iedereen in Meierijstad uit om te komen kennismaken met de Knoptoren", zegt Gerdien van den Brand namens de stichting Knoptoren. ,,Het is een onderdeel van een beschermd dorpsgezicht waar we heel trots op zijn.”

Op zaterdag 11 september vormt de voordracht van een gedicht van stadsdichter Rick Terwindt de aftrap voor tal van activiteiten in en om de Knoptoren. Tijdens het beklimmen van de toren is het recente kunstproject van kunstenaar Geert Mul te zien. Dit kunstwerk, gerealiseerd in opdracht van de Kunststichting Meierijstad, bestaat uit onder meer 14 ‘geschiedenisjes’.

Dit zijn afbeeldingen in de nissen van het trappenhuis van de toren die refereren aan de geschiedenis van de Knoptoren. Op het kleine kerkhof is een tentoonstelling van beeldhouwerscollectief Het Artsenaal te zien. En leden van het Roois Theater nemen bezoekers aan de hand van historische beschrijvingen van de Rooise Koster Brock mee naar het verleden van de Meierij.

Ook is er muziek van een doedelzakspeler. En de heemkundige kring De Oude Vrijheid biedt een archeologiewandeling aan. De Knoptoren aan de Eerschotsestraat in Sint-Oedenrode is te bezichtigen op zaterdag 11 september van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag 12 september van 10.00 tot 14.00 uur. De toegang is gratis. Meierijstad raadt aan om met de fiets te komen, want er zijn weinig parkeerplaatsen aanwezig.