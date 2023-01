‘Knuffelbeer’ Eef Blankers stierf veel te vroeg, maar wel op een prachtige plek op aarde

Kerkhof Veghel opent de poort weer met bouwhekken tussen graven

VEGHEL - Bouwhekken tussen de grafzerken. Het is een bijzonder gezicht, op het kerkhof pal naast de uitgebrande kapel in Veghel. Maar het maakt wel mogelijk dat het grootste deel van de begraafplaats sinds woensdagmiddag weer te bezoeken is.

18 januari