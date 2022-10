Koeriers Groenbezorgen zijn nu soort rijdende kerstboom, clipje knipoogt naar Coca-Cola

Lang verwacht, nu pas gestart: 40 huurwonin­gen in de Bogerd Uden, klaar voor zomer 2023

UDEN - Eindelijk, na jaren wachten is het zo ver: de bouw van 40 sociale huurwoningen in de Udense wijk de Bogerd is officieel begonnen. De aannemer gaat in elk geval stukken sneller dan de gemeente en Area: volgens planning is het wijkje volgende zomer al klaar.

20 oktober