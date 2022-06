Koken met Dalí of swingen met Sinatra? Vijf fijne uittips op een rij

Op avontuur met het Scapino Ballet

Het internationale dansgezelschap Scapino Ballet gaat in The Square2 op avontuur met jonge dansmakers en de muziek van de Nederlandse muzikant en producer Richard van Kruysdijk. Meerdere choreografen (Antonin Comestaz, Mario Bermudez Gil en Gong Xingxing) hebben met de dansers een spannende en verrassende voorstelling neergezet. The Square2 hint heel subtiel naar La Divina Commedia van Dante.

9 juni Schouwburg Concertzaal Tilburg

Volledig scherm Dennis van Aarssen komt naar De Leest in Waalwijk. © Jorn Baars

Swingen met oud-winnaar TVOH

Vanaf het moment dat Dennis van Aarssen de jury van The Voice of Holland omverblies met zijn vertolking van Sinatra’s That’s Life veranderde zijn leven compleet. Hij won de finale van het populaire tv-programma, maakte een debuutplaat en nam in 2020 een prestigieuze Edison Jazz in ontvangst. In Swinging On A Star trakteert hij het publiek op een avond vol met oude muziek en nieuwe songs.

11 juni De Leest Waalwijk

Volledig scherm Een van de werken van Nina van de Ven. © Nina van de Ven

Mytische figuren in de LocHal

Immense godinnen en fabelachtige personages zijn vanaf 9 juni te zien in de LocHal in Tilburg. Daar opent de expositie The (un)Known, met mythische figuren uit de binnenwereld van Marjolein van der Wal, Nina van de Ven en Sarah Linde. Deze expositie is een initiatief van Kunstloc Brabant en is ontstaan naar aanleiding van een open call onder Brabantse kunstenaars.

9 juni t/m 28 augustus LocHal

Volledig scherm Still uit de film ‘Vastgelegd’, over de nawerking van de Holocaust, over een Oisterwijkse familie. © Tiliander

De nawerking van de Holocaust

De oorlog was nooit ver weg bij de Oisterwijkse familie Wolff. In de film Vastgelegd toont Batya Wolff hoe fotografie en film verweven zijn met de nawerking van de Holocaust in haar gezin. Haar vader Max Wolff kocht na de oorlog een camera en bewaart nu tienduizenden ‘momenten’ in een enorm beeldarchief. Met fotografie verwerkte hij zijn oorlogstrauma’s, maar daardoor bleef de oorlog ook altijd aanwezig in huis.

8 juni Tiliander

Volledig scherm Noach plant de wijngaard, 1963-1965. © Salvador Dalí, Fundación Gala-Salvador Dalí, co Pictoright Amsterdam 2022

Dalí centraal in Krona Museum

Museum Krona in Uden staat deze zomer in het teken van de expositie Dalí. Bijbel, Surrealisme, Games. Deze bijzondere expositie wordt op 4 juni feestelijk geopend met een Dalí Dag. Doe mee met een workshop, volg een kookdemonstratie (wist je dat Dalí een kookboek boordevol surrealistische en extravagante recepten heeft uitgebracht?) of laat je inspireren tijdens een lezing.

4 juni Museum Krona