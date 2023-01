Koks en eters gezocht voor Heel Veghel Kookt

Pastoor voorspelde al dat het mis zou gaan met de Veghelse kapel: ‘Godzijdank zijn wíj niet in de fik gegaan’

VEGHEL - Terwijl hij in de nieuwjaarsnacht zat te bidden in zijn Lambertuskerk, zag de Veghelse pastoor Ard Smulders dat de vlammen uit het dak van de naastgelegen kapel sloegen. Waarschijnlijk door vuurwerk. Hij belde prompt 112, maar het gebouw was al niet meer te redden.

1 januari