KOMBI Bouwmaterialen mikt op extra groeispurt met nieuwbouw in Uden

Udenaar (66) krijgt mogelijk tóch straf voor met luchtdruk­ge­weer schieten op voetballen­de jongen

6:02 DEN BOSCH/UDEN Schoot een 66-jarige Udenaar met zijn luchtdrukgeweer op tienervoetballers of mikte hij op een vogel? De verdachte beweerde dat hij de jonge sporters op het Cruyff Court aan de Kornetstraat die zomerdag in 2016 niet had opgemerkt. ,,Een kletsverhaal”, vond advocaat-generaal W. Korver. Het Openbaar Ministerie ging bij het gerechtshof in Den Bosch in hoger beroep tegen de vrijspraak voor verschillende ‘pogingen zware mishandeling’.