Komen er 200 feesten per jaar in partycentrum Bloemenwijk? Bezorgde buurt stapt naar rechter

Huis en haard ‘Huis van de paters’: vijf fraters én een metselaar herbouwden woning als onderdeel groter plan West-Europa

21 februari DINTHER - Toch wel apart en feitelijk onjuist, die benaming ‘Het huis van de paters’. Want eerlijk is eerlijk, het waren een handvol fraters én een vrijwilliger die in 1956 de woning van wijlen Jan van Hooft uit Dinther afbraken en hem hielpen bij de herbouw. Een reconstructie van Schoolstraat 13.