Komen er arbeidsmigranten in ‘Oranjehotel’ Veghel?

In augustus nog besprak de welstandscommissie van de gemeente Meierijstad aanpassingen aan het pand omdat het voormalige zorghotel weer een zorgfunctie terug zou krijgen. Het zou geschikt gemaakt worden voor dementerenden. Of dat plan nu definitief van de baan is, is de vraag. Maarten van Kempen, eigenaar van Teugel Resort Uden en Veghel was vanmiddag niet bereikbaar voor commentaar. Ook de gemeente niet.

Hotel heeft al veel functies gehad

Het hotel aan het Julianapark in Veghel telt 35 kamers en heeft al vele functies gekend. In het verleden was het hét hotel van Veghel: het Oranjehotel. In 2004 ging de zaak failliet, waarna Gerard van den Berg er Zorghotel Veghel startte, een plek voor revalidatie bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. Zorgorganisatie Pantein nam het Zorghotel in 2012 over, maar trok twee jaar later al de stekker eruit. Er was grote concurrentie van andere zorghotels, zoals Udens Duyn. De keten Fitland nam het pand in Veghel toen over onder de naam Hampshire Hotel Fitland Veghel.