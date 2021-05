Komende 3 jaar weer Food Inspiration Days in Veghel: evenement dat veel voedseltrends als eerste laat zien

VEGHEL - Het college van Meierijstad maakt de komende drie jaar 25.000 euro per jaar vrij voor de samenwerking met Food Inspiration, een netwerk van bedrijven in de voedselbranche. De gemeente hoopt hiermee lokale en regionale ondernemers in die branche een podium te geven.

Meierijstad gaat voor de tweede keer een driejarige samenwerking met Food Inspiration aan. Food Inspiration is de organisatie van de Food Trend Summit en de Food Inspiration Days. Die laatste vonden in 2018 voor het eerst plaats op de Noordkade in Veghel. Ook in 2021, 2022 en 2023 gaat dat weer gebeuren.

Volledig scherm Food Inspiration Day op de Noordkade in Veghel (2018). © Jeroen Appels/Van Assendelft Fotografie

De Food Inspiration Days zijn bedoeld voor inter(nationale), regionale en lokale bedrijven die iets met voedsel doen. Tijdens het jaarlijks terugkerende evenement gaat het vooral over nieuwe trends in de voedselwereld. Zo was er op de editie in 2009 al een foodtruck te vinden, toen een noviteit, inmiddels niet meer weg te denken op festivals. In 2018 ging het veel over vegan eten en werd er voedsel geproduceerd met een 3D-printer.

Talkshow over duurzaam voedsel

Het college wil met de samenwerking de positie van Meierijstad als innovatief brandpunt in de AgriFood Regio (de naam waar Noord-Oost Brabant zich mee wil profileren als een regio waar voedsel wordt geproduceerd ‘van boer tot bord’) onderstrepen. Het college heeft ook afspraken gemaakt met Food Inspiration om de samenwerking ‘uit te bouwen en te verdiepen.’ Twee keer per jaar komt er een talkshow rond duurzame voedsel innovaties in de gemeente, en er komt een uitwisseling met de evenementen van de organisatie in Ede.