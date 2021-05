Komende drie jaar weer Food Inspiration Days in Veghel

Opruimen verbrande skibaan De Schans in Uden begonnen

6:03 UDEN - Mannen in witte pakken op een ‘zwarte piste’. Het klinkt als ouderwetse wintersport maar het is het beeld dat nu te zien is bij ski- en snowboardclub club De Schans in Uden waar een begin is gemaakt met het opruimen van de verbrande skipiste. Een gespecialiseerd bedrijf denkt ruim twee weken nodig te hebben voor de klus.