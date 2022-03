Komende tijd opletten in Veghel en Heeswijk-Dinther; dorpskwissen beginnen weer en de hints liggen op straat

VEGHEL/HEESWIJK-DINTHER - Er wordt weer gekwist in Heeswijk-Dinther en Veghel. Op vrijdag 1 april zijn in beide plaatsen, na enige tijd van weggeweest, weer de dorpskwissen.

,,We hebben een aantal hele leuke vragen over Veghel en algemene vragen én opdrachten", zegt Natasja de Groot van de bibliotheek in Veghel, organisator van de Veghelse Quiz. De meeste vragen lagen al op de plank, voor afgelopen december. Toen moest vlak van tevoren de hele kwis worden afgeblazen door opnieuw aangescherpte corona-maatregelen. Maar nu mag iedereen weer bij elkaar komen, in teamverband, en dus lijkt niets de Veghelse Quiz meer in de weg te staan.

Vrijdag 1 april om 19.00 uur mag een teamlid de opdrachten komen ophalen. 64 teams hebben zich al ingeschreven. Dat is fors minder dan de vorige keer, toen zo'n 130 teams meededen. ,,Maar de meeste teams hebben nu meer deelnemers, dus misschien zijn enkele groepen samengevoegd", denkt De Groot. ,,En inschrijven kan nog tot zondag, dus wie weet komen er nog bij."

Tips

Heeft ze nog tips voor de deelnemers? ,,Let op bij het ophalen van de kwisvragen. En kijk volgende week goed rond in het centrum. Daar zijn al verschillende hints te vinden voor een pittige opdracht. En haal niet te veel hapjes in huis, want tijd om te eten heb je straks toch niet.” Inschrijven voor de allereerste lente-editie van de Veghelse Quiz kan via: www.nobb.nl.

Volledig scherm Tijdens een vorige aflevering van de HD Kwis deden 94 teams mee. Zij moesten een gerecht inleveren dat meteen door chef-koks beoordeeld werd, hier door Violet van Dooren.

Op naar De Toren

In Heeswijk-Dinther kan het kwisboek op vrijdag 1 april om klokslag 18.00 uur worden opgehaald bij café De Toren. ,,Eindelijk na al die jaren", stelt mede-organisator Aranca Janssen. Ook hier lagen de vragen nog deels in de kast van vóór 2020.

Er wordt op scherp gespeeld, want het inleveren van de vragen wordt met een uurtje vervroegd. Tussen de vragen over het dorp, algemene vragen, muziekweetjes en doe-opdrachten zijn er één of meer geheime opdrachten. ,,Het hele dorp zal in beweging zal komen.”

Of de organisatie van de HadeeKwis nog wat tips heeft? ,,Maak de teamsamenstelling zo divers mogelijk. Zowel voor de jeugd als voor de ouderen zijn er passende vragen. Niet alleen over Heeswijk-Dinther maar we ‘testen’ ook op algemene kennis", stelt Aranca Janssen. En hou de Facebookpagina in de gaten en lees nog eens wat berichten terug. Wie weet kom je al een vraag tegen waar je al mee kunt beginnen. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de foto van de organisatie. Wie de vraag nog weet en ook het antwoord goed invult kan zo extra punten verdienen.”

Teams kunnen zich nog aanmelden via www.hadeekwis.nl.