Komt vakantie te vroeg? Leraren vinden van niet, leerlingen wel

Riny van Rinsum nieuwe wethouder Landerd

20:56 SCHAIJK - Riny van Rinsum is de nieuwe wethouder van de gemeente Landerd. Van Rinsum, uit Veghel, is van 2008 tot 2017 wethouder geweest in die plaats. In Landerd volgt hij Moritz Böhmer op die per 1 augustus wordt manager bij omgevingsdienst ODBN.