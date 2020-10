Koning Willem-Alexander ontvangt in Uden eerste ‘Lief Dagboek’ vol aangrijpende coronaverhalen

Groeiend Schaijk: nieuw plan voor 125 huizen

14 oktober SCHAIJK - Liefst 125 huizen. Daar is in de derde fase van uitbreidingsplan Akkerwinde in Schaijk ruimte voor. Het gemeentebestuur van Landerd heeft in grote lijnen inmiddels ingestemd met de plannen van bouwbedrijven Van der Heijden uit Schaijk en Van Wanrooij uit Geffen. Voorlopig worden de laatste 43 huizen nog niet gebouwd.