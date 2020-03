Koningin Máxima belt met basisschool De Vijfmaster in Veghel: ‘Heel veel sterkte’

Koning Willem-Alexander en Máxima waren drie jaar geleden op De Vijfmaster, een kleurrijke basisschool in Veghel-Zuid, om daar de koningsspelen te openen. ,,Toen was ze al heel open en belangstellend en dat was nu ook weer", zegt directeur Vos die het aanvankelijk amper kon geloven toen iemand ‘namens het koningshuis’ informeerde of het gelegen kwam dat de koningin zou bellen. Terwijl koning Willem-Alexander dinsdag bij de GGD in Tilburg op bezoek was om daar te horen hoe ze de coronacrisis bestrijden, belde de koningin met de school in Veghel.

Een bijzonder en warm gesprek

Het was allerminst een ‘beleefdheidsbelletje’ zegt Vos. ,,We hebben zeker twintig minuten met elkaar gesproken. Ze was echt heel meelevend en wilde alles weten over het team en de kinderen en hoe we het hier nu doen", vertelt Vos. De directeur kon vertellen over moeilijke momenten zoals een oma van een kind dat is overleden, andersom vertelde Máxima over haar ervaringen in thuisquarantaine. ,,Ze wenste ons heel veel sterkte", aldus Vos.