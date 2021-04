Koningin Máxima toont volop belangstelling voor medewerkers CSU: ‘Dora, jij mag trots op jezelf zijn’

video Insecten­tuin Veghel laat harten sneller kloppen

15 april VEGHEL - Een aantal vrijwilligers van IVN Veghel, allemaal in de zeventig, verzet bergen werk in de Insectentuin in Veghel en voelt zich er helemaal happy. In ‘hun’ insectentuin kan binnenkort genoten worden van bloeiende vetplantjes ofwel het sedumdak dat op de zeecontainer is aangelegd. Een geschenk van de Nationale Postcodeloterij. Ook hopen de vrijwilligers dat het nieuwe moeras aanslaat.