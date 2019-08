Koninklijk bedankje voor brandweerman uit Heeswijk-Dinther

Van Zutphen ontving de versierselen die horen bij de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau zaterdag uit handen van burgemeester Marieke Moorman van de gemeente Bernheze. Het uitreiken van de onderscheiding gebeurde bij zijn afscheid als brandweerman, op de post in Heeswijk-Dinther.

Van Zutphen fungeerde in opeenvolgende klassen als brandwacht, later als manschap B, voertuigbediener en chauffeur. Van 1993 tot 2018 was Van Zutphen ook vrijwilliger bij Handbalvereniging Zephyr te Schijndel. Daar was hij ook jarenlang bestuurslid. Hij was onder meer begeleider van het damesteam en materiaal- en kantinebeheerder. Daarnaast zat hij in de activiteitencommissie, hielp hij bij de organisatie van het Zephyr-toernooi en heeft hij de kledinginzameling verzorgd bij de vereniging.