Koninklijke eer voor Udense gildeman Jeroen Kuitert

UDEN - Udenaar Jeroen Kuitert is vrijdag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Paul Rüpp reikte hem de koninklijke onderscheiding uit. Kuitert stond aan de basis van de Hockeyclub Boekel en het gilde Sint Barbara en Sint Lucia in Uden. Ook was hij jarenlang bestuurslid en vrijwilliger bij ski- en snowboardclub De Schans in Uden.

Hockey was jarenlang de belangrijkste passie van Jeroen Kuitert. Na de oprichting van de Boekelse Hockeycub was hij er trainer en begeleidde hij er clubscheidsrechters. Van 1992 tot 1996 was hij zelf bondsscheidsrechter van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond. Hij heeft veel scheidsrechters begeleid om de kwaliteit van de arbitrage te verbeteren.

Van 2000 tot 2014 was hij daarna bestuurslid en vrijwilliger De Schans in Uden. In 2007 heeft hij een nieuw bestuur geformeerd en in de laatste jaren van zijn betrokkenheid bij de skivereniging was hij er voorzitter.

In 2008 was hij een de mensen die het gilde Sint Barbara en Sint Lucia in zijn woonplaats nieuw leven inblies. Van 2013 tot 2017 is hij hoofdman geweest en tot twee keer toe schoot hij zichzelf tot Koning. Ook zette hij zich de laatste jaren in voor het behoud van het Knekelhuisje. Onder zijn leiding is er zes jaar geklust aan het huisje, met als resultaat dat een mooi stukje oud-Uden behouden is gebleven.