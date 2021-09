Koninklijke onderscheiding voor Avans-topman Paul Rüpp

Deeltijd

Ook realiseerde hij een eigen academie voor deeltijdstudenten met inmiddels 4.500 deelnemers. Rüpp richtte ook een 2-jarige HBO-opleiding op voor instromers van het MBO met nu zo’n 2.400 studenten. Daarnaast was hij bestuurslid van de HBO-raad, zette hij zich in voor het concept Leven Lang Ontwikkelen, adviseerde hij het Ministerie van Onderwijs over flexibel hoger onderwijs in deeltijd en leverde hij een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van masteropleidingen van hogescholen.

Gedeputeerde en wethouder

Daarvoor was Paul Rüpp zes jaar lid van de gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en plaatsvervangend Commissaris van de Koningin. Als portefeuillehouder ruimtelijke ontwikkeling, landbouw en volkshuisvesting maakte hij zich sterk voor meer woningbouw in Brabant. Dezelfde portefeuille had Rüpp overigens ook toen hij in de jaren negentig wethouder was in zijn woonplaats Uden.

Maatschappelijk zeer actief

Naast deze bestuurlijke functies was Paul Rüpp ook nog op allerlei andere terreinen actief. Zo was hij jarenlang voorzitter van UDI'19, de grootste voetvalclub van Uden met bijna 1800 leden. Ook was hij voorzitter van het Jheronimus Bosch Research and Conservation Project. Binnen het CDA was hij actief in allerlei functies en adviesorganen. In zijn afscheidsinterview in deze krant gaf hij overigens aan dat hij twijfelt of het CDA nog wel zijn partij is.