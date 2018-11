Koninklijke onderscheiding voor brandweerman Harrie Smit

Er is veel waardering voor de jarenlange inzet van Harrie Smit als vrijwilliger van brandweer in Veghel en Erp. Hij trad in 1990 toe tot de vrijwillige brandweer en de afgelopen 28 jaar heeft hij zich ontplooid tot een deskundig en trouw brandweerman. Hij is sinds oktober 2001 bevelvoerder in de rang van Brandmeester. Daarnaast is hij actief als ploegleider van de B-ploeg en instructeur/oefenleider. Harrie Smit is verder betrokken bij de werving van nieuwe vrijwilligers, is ambassadeur op het gebied van arbeidshygiëne, werkplaatslid bij het project ‘Oefenen op maat’, jurylid tijdens regionale brandweervaardigheidstoetsen en penningmeester van de brandweervereniging.