Koop kerk Eerde nu echt bekrachtigd; toestemming bisdom ‘bijzonder’

,,Bij mijn weten is het de eerste keer in Nederland dat het op deze wijze plaatsvindt en dat mét toestemming van het bisdom Het is een bijzondere constructie dat de kerk wordt verkocht door de parochie en direct ruimte voor een kapel terug huurt”, zegt David van Duinen van Reliplan. Dit is een makelaarskantoor gespecialiseerd in religieus en maatschappelijk vastgoed die namens de eigenaar, de Franciscusparochie, bemiddeld heeft. Met het tekenen van de overeenkomst door onder meer ondernemer Ton Verhoeven namens Shaak en Pastoor Ard Smulders namens de parochie, is een volgende stap gezet in de transformatie van de kerk. De parochie Heilige Franciscus werd in de verkoop bijgestaan door Reliplan.

Wat gaat er gebeuren?

De komende maanden zal het hele plan, dus herbestemming van de kerk en de nieuwbouwplannen voor basisschool Petrus en Paulus, verder worden uitgewerkt voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. De sacristie, het patronaatsgebouw en de begraafplaats vallen niet onder de verkoop en blijven in eigendom van de parochie. De verwachting is dat eind 2020 de omgevingsvergunning zal worden verleend. Daarna zullen de werkzaamheden starten. Dat begint met de restauratie van de toren. In de kerk zal een flexibele wand worden geplaatst om de school en de kapel van elkaar te scheiden. Daarnaast zal de vloer van de kapel worden geëgaliseerd, wordt aan de oostzijde een nieuwe entree gemaakt en zal een altaar geplaatst worden tegenover het hoofdaltaar. De kerk draait daarmee 180 graden ten opzichte van de huidige situatie. Medio 2021 kan de kapel gereed zijn voor gebruik.

Volledig scherm Een plattegrond van de kapel die straks in de Eerdse kerk moet komen. De kerk draait 180 graden ten opzichte van de huidige situatie. © Van Hooft Architecten

Parochie al lang op zoek naar geschikte koper

Volledig scherm De huidige Petrus en Paulus School in Eerde. De school krijgt een plek in en naast de kerk. © Jeroen Appels/Van Assendelft De Antonius Abtkerk uit 1872 is een neogotische kerk ontworpen door H.J. van Tulder. In de Tweede wereldoorlog is de toren door Duits artillerievuur kapotgeschoten, maar is in 1960 is die herbouwd. De kerk is een gemeentelijk monument en sinds 2013 valt de kerk onder de gefuseerde parochie Heilige Franciscus. De parochie was sinds 2015 op zoek naar een koper die bij de herbestemming rekening houdt met de belevingswereld van gelovigen. In de plannen van Shaak krijgen de gelovigen nog een plek, een deel van de kerk wordt namelijk ingericht als kapel.

Lokaal initiatief

Shaak is een lokaal initiatief van ondernemer Ton Verhoeven, architect Hans van de Tillaart van LA Architecten en aannemer Hans Verouden. De afgelopen maanden is fel gediscussieerd is over de opzet van de herontwikkeling. De direct betrokken partijen - het bisdom/de parochie, de gemeente Meierijstad, schoolbestuur Skipov en Shaak - zijn blij dat uiteindelijk consensus is bereikt over hoe de school en kapel een nieuwe plek in de kerk krijgen.