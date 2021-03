Kraamverzorgster Rita hielp 1200 kersverse moeders en vaders met daadkracht, zorgzaamheid en liefde

Nieuwe wethouder dwingt raad Bernheze tot samenkomst

25 februari HEESCH - In plaats van online komt de gemeenteraad van Bernheze volgende week weer eens in de raadszaal samen. Aanleiding voor deze bijeenkomt ‘in het echt’ is vooral de komst van de nieuwe CDA-wethouder Pieter van Dieperbeek.