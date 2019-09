Krachtpatserij met brullende motoren in de Boerdonkse klei: ‘Geen baan voor mietjes’

Twee zondagen hebben ze hard gewerkt aan het prepareren van de kleibaan. Het resultaat van die inzet betaalt zich dit weekend uit. Waar in Halsteren het terrein na overvloedige regenval onbruikbaar was geworden en de tractorpulling moest worden afgelast, ligt het terrein aan de Coxsebaan er prachtig bij. Voorzitter Willem van der Heijden van Trekkertrek in Boerdonk is een tevreden man. ,,We staan in het hele land bekend om onze goede baan. Niet voor niets komen de deelnemers uit alle windstreken naar Boerdonk toe.‘’



Bestuurslid Roy Swinkels vult aan: ,,Wij zijn niet gebonden aan een overkoepelende organisatie en doen eigenlijk wat we zelf willen. Dat doen we al 21 edities blijkbaar best goed. De aankleding is netjes en de gemoedelijke sfeer spreekt aan.''