Krijgt Boerdonk een tweede Hemelrijk? Waarom baggerbedrijf hier graag aan de slag gaat

1. Waarom in Boerdonk?

Aan de Akkerweg in Boerdonk gaat een agrariër stoppen met zijn bedrijf. Hij heeft volgens het kadaster bijna 49 hectare grond in zijn bezit. Koninklijke Smals heeft interesse in de grond. Dit baggerbedrijf wint zand dat hard nodig is in de bouw en bij de aanleg van wegen. Voor het maken van beton en als ophoogzand bijvoorbeeld. Ze zoekt naar geschikte grond voor afzet in de regio: in een straal van 20 tot 30 kilometer van het afgraafgebied. Bij langere afstanden worden de kosten van het vervoer zo hoog dat het niet meer rendabel is.