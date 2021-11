Krollenloop gaat door, met iets minder deelnemers dan vorige keer

Vertrekken dit jaar hetzelfde aantal deelnemers over de startlijn als twee jaar geleden bij de Veghelse Krollenloop? Organisator Philip van den Brand denkt dat het lastig wordt om weer 1500 deelnemers te halen. ,,Maar met 1150 inschrijvingen op dit moment zijn we toch heel tevreden", zegt hij. ,,En deelnemers kunnen nog inschrijven, dat kan zelfs op de dag van het evenement.”

Krollenloop Veghel neemt in de regen beweegtoestellen in gebruik

Vorig jaar kon het hardloopevenement niet doorgaan vanwege corona. Of er in die tijd wel veel getraind is? Van den Brand weet het niet zo goed. ,,Dat er nu iets minder inschrijvingen zijn heeft misschien te maken dat er toch wat minder animo is of dat mensen geen massaliteit willen.”

Geen QR-code

Het was even onzeker of de Krollenloop wel door kon gaan in verband met de nieuwe coronamaatregelen, maar na overleg met de gemeente is besloten dat dit gewoon kan. ,,De vergunning is er en er zijn eigenlijk geen momenten dat mensen massaal bij elkaar staan.” Deelnemers en publiek hoeven geen QR-code te tonen.