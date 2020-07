Krollenloop slaat jaartje over: ‘Kunnen unieke sfeer niet garanderen’

Zomerserie: leve het afval Een hippe tas van weggegooi­de kleding uit Meierij­stad

6:02 VEGHEL/SCHIJNDEL - Wie heeft in de coronatijd zijn kledingkast níet uitgespit? We zijn, zeker toen mensen thuis kwamen te zitten, massaal aan het ruimen gegaan. Zelfs zo, dat de inzamelaars in sommige gemeenten de textielcontainers op slot deden.