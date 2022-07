Kronkelen mag weer, beken uit hun strakke keurslijf bevrijd

HEESWIJK-DINTHER - Recht en zo efficiënt mogelijk was een halve eeuw geleden het devies. Het water moest via rechtgetrokken beken snel het gebied uit. Daardoor verdween niet alleen het water in rap tempo, maar ook de biodiversiteit. Nu worden beken uit hun strakke keurslijf bevrijd en mogen ze weer slingeren.

Het ijsvogeltje is weer een vaste gast, net als de blankvoorn en kleine modderkruiper. De Aa bij kasteel Heeswijk heeft zijn vrije loop teruggekregen en slingert door een brede natuurstrook met bloemrijke grassen, rietmoeras, ruigtes en bosjes. Oude meanders en poelen liggen er rustig bij. Dat is belangrijk voor de typische beeknatuur. De dotterbloem, waterspitsmuis, moerasvogels, kamsalamander, kopvoorn en de ijsvogel, ze vinden het weer fijn om hier te zijn.

Flinke metamorfose

De Aa bij Kasteel Heeswijk heeft een aantal jaren geleden een flinke metamorfose ondergaan met als doel het beekdal robuust te maken voor steeds langere periode van droogte, maar ook voor wateroverlast door flinke buien. Den Bosch en omliggende dorpen houden voortaan de voeten droog door een waterbergingssysteem dat een miljoen kubieke meter water kan opvangen.

Het dynamisch beekdal bij het kasteel is een mooi voorbeeld van beekontwikkeling. En ook op andere plekken wordt hier hard aan gewerkt, Waterschap Aa en Maas trekt de komende jaren een groot aantal beken weer krom. Een megaproject, het streven is dat voor 2027 enkele honderden kilometers aan Brabantse beken weer een natuurlijke, vrije loop hebben gekregen.

Quote De snelle afvoer van water leidt tot verdroging en rechtge­trok­ken beken bieden weinig kansen voor een diversi­teit in flora en fauna. Leon van Hoften, projectmanager grondzaken en inrichting bij waterschap Aa en Maas

Een halve eeuw geleden werden beken in Brabant juist gekanaliseerd, om het water uit een gebied sneller te kunnen afvoeren. ,,Dat was goed voor de landbouw”, zegt Leon van Hoften, projectmanager grondzaken en inrichting bij het waterschap. Hij begeleidt diverse beekontwikkelingsprojecten.

,,De koeien en gewassen hielden droge voeten. Daardoor gingen de opbrengsten omhoog. Maar het had ook nadelen: die snelle afvoer leidt tot verdroging en rechtgetrokken beken bieden weinig kansen voor een diversiteit in flora en fauna. Met beekontwikkeling proberen we dat te herstellen.”

Twee grote beken: de Aa en de Raam

,,Daarnaast kregen we in 2000 te maken met de Kaderrichtlijn Water, een Europese richtlijn die voorschrijft dat de waterkwaliteit van Europese wateren aan bepaalde eisen moet voldoen”, vervolgt Van Hoften. ,,Een onderdeel hiervan is beekontwikkeling. Waterschap Aa en Maas heeft twee grote beken door het gebied lopen, de Aa en de Raam. Deze beken hebben weer talloze vertakkingen die ook grotendeels aangepakt worden. Voor 2027 moet alles op orde zijn.”

Volledig scherm Het beekje Snelle loop bij Gemert en Bakel meandert weer na beekontwikkeling. © Waterschap Aa en Maas

En dat is dus een megaproject. Even wat cijfers op een rijtje: sinds 2000 heeft Aa en Maas al 84 kilometer beken hersteld, ze hebben nog 116 kilometer te gaan. Ook kleinere waterlopen worden aangepakt, ze krijgen natuurvriendelijke oevers. In totaal gaat het om 440 kilometer aan beken en sloten en daarvan moet nog 250 kilometer aangepakt worden. Alle natuurgebieden in Brabant moeten met elkaar in verbinding komen door ecologische verbindingszones. In totaal zo’n 353 kilometer in Oost-Brabant, waarvan nog 100 kilometer te gaan.

Ruimte nodig

,,De meeste tijd zit in het voortraject”, zegt Erik Oomen, beleidsadviseur bij het waterschap. ,,Om een beek weer te laten meanderen of om natuurlijke oevers aan te leggen is ruimte nodig. Daarvoor moeten agrarische gronden worden aangekocht. Niet alle boeren werken daar graag aan mee. Daarnaast hebben we historische kaarten bestudeerd, hoe zag het er vroeger uit? We houden informatieavonden om draagvlak te creëren en vervolgens worden de plannen uitgewerkt en aan het bestuur voorgelegd. Dat kost veel tijd, maar wij willen zorgvuldig te werk gaan voordat de graafmachines het gebied ingaan.”

Volledig scherm Werkzaamheden aan de Aa bij Asten Someren. © Waterschap Aa en Maas

Op diverse plekken wordt de komende jaren de Aa deels heringericht. Het gebied strekt zich uit van de gemeenten Laarbeek en Meierijstad tot aan gemeente Bernheze; vanaf de inlaat uit de Zuid-Willemsvaart tot aan de kasteelmeander bij Kasteel Heeswijk. Zo wordt er een ecologische verbindingszone gerealiseerd tussen Veghel en Landgoed Heeswijk van in totaal 5 kilometer. Inmiddels is 1,2 kilometer aangepakt, de overige 3,8 kilometer staan nog in de planning omdat hiervoor nog niet genoeg grond is verkregen.

Een klimaatbestendig beekdal

,,We willen een klimaatbestendig beekdal van de Aa, waar functies op het gebied van water, natuur, landbouw, recreatie, cultuurhistorie en landschap elkaar versterken”, zegt Oomen. ,,We voeren de werkzaamheden uit in deelprojecten, samen met de betrokkenen uit de streek.”

Terug naar het dynamisch beekdal bij kasteel Heeswijk. Niet alleen de natuur profiteert van de herinrichting, ook wandelaars maken hier graag een ommetje. ,,Het is mooi om te zien dat hier alles samenvalt”, zegt Oomen. ,,Mensen, dieren, vissen en planten, iedereen voelt zich hier weer welkom.”

Volledig scherm De biodiversiteit neemt toe in het dynamisch beekdal bij kasteel Heeswijk. © Waterschap Aa en Maas