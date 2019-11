Kruidvatovervaller uit Veghel komt tot inkeer en krijgt korting op straf

De rechtbank 'woog in het voordeel' van de Veghelaar mee dat hij 'openheid van zaken' had gegeven over de gewapende overval. De man gaf er bovendien 'blijk van' dat hij de ernst inzag van het door hem aan zijn 'slachtoffer aangedane leed'.

De verdachte trok die julidag een muts over zijn gezicht en ging met 'een op een vuurwapen gelijkend voorwerp' de drogisterij binnen. Hij richtte het wapen op een 17-jarige medewerkster van het Kruidvat en riep dat zij het geld in zijn tas moest stoppen. De buit gaf hij later die dag grotendeels uit aan drank in Eindhoven. De verdachte pleegde de overval 'kort' na een eerdere veroordeling voor 'diefstal en mishandeling'.