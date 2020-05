Kruispunt belicht emotionele gevolgen corona in verpleeghuis Simeonshof in Erp

Duidelijke rol geestelijk verzorger

Alice Bremmer is geestelijk verzorger voor BrabantZorg in Simeonshof en ondersteunt verzorgenden en bewoners in deze crisis. Haar rol was nooit zo duidelijk als nu. ,,In pauzes praten we over wat het nu zo zwaar maakt. Het zwaarste is dat je eigenlijk niet weet hoe lang het nog gaat duren.”