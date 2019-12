Kudde wordt te groot: Maashorst moet tien wisenten laten gaan

De verhuizing van de wisenten is het opvallendste onderdeel van een ingreep waarover de Maashorst vrijdag bericht. Het aantal grote grazers in het natuurgebied moet terug om te voorkomen dat de dieren honger gaan lijden of de boel te kaal vreten. Er gaan ook taurossen en exmoorpony's vertrekken.



Niet eerder is zo’n grote ingreep gedaan in de wisentenkudde van de Maashorst. De eerste vier dieren kwamen hier in 2016. Er werden later nog wel enkele wisenten bijgeplaatst en ook weggehaald. Voor meeste groei zorgden echter kalfjes: vijf in 2017, zes in 2018 en vier in dit jaar.