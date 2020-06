Kunnen andere dorpen bouwen, met zoveel woningen bij het klooster in Veghel. Ja hoor, belooft wethouder

Nee, de andere kernen zullen geen last hebben van de bouwplannen in Veghel. Daar is volgens wethouder Rik Compagne zeker geen sprake van. ,,Het kan wel gevolgen hebben voor de woningbouw elders in Veghel. Maar het woningbouwprogramma in Veghel is niet van invloed op de woningbouw in Schijndel, Sint-Oedenrode of kerkdorpen. We hebben aantallen per kern vastgelegd in de Woonvisie.” Met die toezegging was voor de meeste partijen de angel wel uit de discussie over de nieuwbouw in het Veghelse kloostergebied. Daar wil projectontwikkelaar Zenzo zo'n 260 appartementen bouwen, verdeeld over acht nieuwe gebouwen. Daarbij komen nog eens zo'n 120 appartementen in de bestaande gebouwen, zoals het Moederhuis, het pand op de hoek Deken van Miertstraat/Franciscanessenlaan en de twee bestaande appartementengebouwen achter de kloosterhekken. En ja, naar al die woningen is vraag, meent wethouder Jan Goijaarts. ,,We gaan niet bouwen voor leegstand.”