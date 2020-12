Kunstenaar Christian maakt het Veghelse centrum nét een beetje leuker

Ooit zat er een lingeriewinkel in het pand aan de Hoofdstraat, waar nu de Art Studio van Christian van Hedel zit. Dat was alweer járen geleden. Daarna kreeg eigenaresse Monique Pennings het pand niet meer verhuurd. ,,Aan de huurprijs heeft het niet gelegen", zegt ze, ,,daar viel echt over te praten.” Het was het totaalplaatje van het Veghelse centrum: veel leegstand, weinig publiek, nog meer leegstand, nog minder publiek. Zo is het voor veel winkelpanden in het Veghelse centrum gegaan. Daarom is in mei het project VOLOP Meierijstad van start gegaan. Met behulp van projectleider Donna van den Bosch werd gezocht naar nieuwe huurders die de leegstand tegengaan én iets bijdragen aan het winkelcentrum van Veghel. Met een lage huur en korte huurcontracten kunnen deze ondernemers op weg geholpen worden en krijgt het centrum weer wat reuring. Zo wordt de leegstand tegengegaan. Een match tussen Monique Pennings en kunstenaar Christian van Hedel was in die opzet al snel gemaakt.