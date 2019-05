Kunstenaar Christo in Uden aan het werk?

Appartementen

Pandeigenaar Tonny van Deijne uit Volkel heeft er het liefst tien appartementen. Als het gemeentelijk parkeerbeleid hem tenminste niet in de wielen rijdt. Want daar krijgt hij mee te maken als de bestemming van het pand verandert van kantoor in wonen. Dan moet er volgens de gemeente op eigen terrein geparkeerd worden. Daar is echter geen plaats. ,,Dus misschien blijven het kantoren", zegt Van Deijne. Hij hoopt over een maand of twee duidelijkheid te hebben.

Grand café

Op de begane grond opent eind juni grand café Florijn zijn deuren. Uitbater wordt Koen van de Valk (26). Hij heeft ruime ervaring in de horeca. Zo werkte hij in Amsterdam in het Amstel Hotel en in diverse restaurants in Eindhoven. Ook werkte hij in 't Stulpke in Uden.