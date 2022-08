Kunstenaarsechtpaar Geert en Jolanda wonen en werken in hun droomhuis

In dit voormalige arbeidershuisje in de Veghelse Oranjewijk is niks doorsnee en alles met een reden. Het is leefstek en werkplek van kunstenaarsechtpaar Jolanda van Doorn (63) en Geert van de Vorstenbosch (62). Die in de rij met oneven huisnummers in de Bernhardstraat het huisje kochten. Geert: ,,Deze rij bestond uit louter sociale huurhuisjes die woningbouwvereniging Area in de verkoop gooide. Konden we er eentje voor een appel en ei kopen.”