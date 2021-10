Kunstexpositie ‘Mijn Straat’ in Uden: schilder een liedje

Jongen die Festyland in Volkel bezocht zwaarge­wond bij mishande­ling door grote groep jongeren

12 oktober VOLKEL - Een jongen die zondagavond Festyland in Volkel bezocht is op weg naar huis mishandeld door een groep jongeren. Dat gebeurde aan de Goordonksedijk in Mariaheide. Hij is daarbij zwaargewond geraakt.