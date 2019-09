Kunstgras en bloemen sieren afvalcontainers Veghel op

Alle inwoners die geen eigen minicontainers aan de straat kunnen zetten, zijn gerechtigd om gebruik te maken van de ondergrondse afvalcontainer. Op de meeste plekken gaat het prima volgens de gemeente, en worden de containers met de druppel geopend om de afvalzak erin te deponeren. Maar op sommige plekken zijn afvalzakken naast de afvalcontainers een terugkerend probleem. ,,We kunnen moeilijk achter elke boom een handhaver zetten of een camera ophangen om te zien wie dit doen. Mogelijk willen ze niet betalen, zijn ze hun druppel kwijt of is het gewoon gemakzucht. Daarom zoeken we andere wegen met een positieve insteek. We hopen dat dit vrolijk, nette beeld de mensen stimuleert het samen netjes te houden", aldus wethouder Harry van Rooijen.

Drie locaties maken deel uit van de proef: parkeerplaats winkelcentrum de Bunders in Veghel, parkeerplaats centrum Molenwieken in Veghel en de Papaverstraat in Schijndel. De laatste twee zijn aangekleed met kunstgras met kleurrijke bloemen. In de Bunders is samen met wijkraad de Bunders gekozen voor kunstgras met blokhagen. Eind dit jaar kijkt de gemeente of het dumpen van afval daar minder is geworden. Als dit zo is komt de bijzondere aankleding ook bij andere ondergrondse containers in Meierijstad.