Kunsttaxatie: rommelmarkt blijkt nog altijd potentiële schatkamer

Peelpop oerend hard als vanouds, ondanks verhuizing van manege naar Nia Domo in Boekel

12:43 BOEKEL - Het is even wennen voor de fervente Peelpopganger. De 12de editie van Peelpop was zaterdagavond in Nia Domo, nadat het festival 11 jaar in een manege plaatsvond. Met ruim 1000 bezoekers was het bomvol in de 2 zalen, omgedoopt tot Rock Area en Pop Area. " Het is een overgang, maar het is traditie om te komen en de gemoedelijkheid en gezellligheid is hetzelfde." aldus een bezoekster.