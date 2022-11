Kunstwerk Karma Gun al na vier dagen vernield, maar ‘1000 meter kunst’ Veghel gaat er toch gewoon komen

Udenaar Frans van Hirtum krijgt koninklij­ke onderschei­ding, al jarenlang actief voor het gilde

UDEN/ROSMALEN - Frans van Hirtum uit Uden is zaterdag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje- Nassau. Van Hirtum kreeg de koninklijke onderscheiding uitgereikt in Rosmalen, voor zijn vele verdiensten voor het gilde.

26 november