Kuussegat krijgt dit jaar geen carnavalsprins

Na het schrappen van de Hofzittingen en andere openbare carnavalsactiviteiten komt er nu dus ook geen prins. Die zou normaliter tijdens de zittingen in november onthuld worden. ‘Binnen de 53-jarige geschiedenis van de vereniging is het een unicum dat er een jaar geen nieuwe prins wordt gekozen. Alleen in de beginjaren is het voorgekomen dat een prins (Han de Beer alias Has III) twee seizoenen de scepter zwaaide. Dat was in 1971 en 1972', schrijft het bestuur op zijn website.

Er mag dan wel geen prins zijn, een streep zetten door het complete carnavalsfeest dat willen ze in Veghel nog niet. ,,We gaan kijken wat er, binnen alle maatregelen en voorschriften, wél mogelijk is”, laat voorzitter Han Versantvoort weten. ,,Vast staat dat carnaval er in februari anders zal uitzien dan andere jaren.” Een ‘normaal’ carnavalsprogramma met vijf dagen die bol van activiteiten staan is volgens de voorzitter geen optie.

Wél een jeugdprins

Toch zetten de Kuussegatters wel in op een jeugdprins. ,,Omdat voor kinderen andere regels gelden dan voor volwassenen is besloten het carnaval voor Jong Kuussegat in grote lijnen wél door te laten gaan. Zo worden er momenteel op basisscholen nieuwe jeugdraadsleden en -dansmariekes gezocht.” Het is ook de bedoeling om tijdens de jeugdhofzitting een jeugdprins te onthullen. Dat zou in januari moeten plaatsvinden. ,,We beseffen wel dat we een verantwoordelijkheid hebben naar de inwoners van Kuussegat”, besluit Versantvoort.

Wat kan er wel

Alle commissies van De Kuussgatters hebben van het bestuur de vraag gekregen na te denken wat er rond en tijdens carnaval wél zou kunnen worden georganiseerd. ,,Uiteraard dienen daarbij de coronaregels nageleefd te worden en de gezondheid van de Kuussen en Kuussinnen voorop te staan”, stelt Versantvoort als voorwaarde. Het bestuur is inmiddels ook in overleg met partijen buiten de vereniging om de mogelijkheden te bespreken.